اليابان.. مليونا منزل بدون كهرباء بعد الزلزال

أفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليوني أسرة في اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوي الذي ضرب شمال شرق البلاد.

وأشارت وكالة "جيجي برس"، إلى أنه "وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالي 2.09 مليون منزل في المجموع، بما في ذلك حوالي 700 ألف في طوكيو وحوالي 300 ألف منزل في كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء".

ووقع زلزال بقوة 7.3 درجة مساء الأربعاء في شمال شرق اليابان في المحيط الهادئ بالقرب من منطقة فوكوشيما.

المصدر: RT