زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من وقوع تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة شمال شرق اليابان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، وحذرت السلطات من وقوع موجات تسونامي قد يبلغ ارتفاعها مترا واحدا.

يتبع..

#Earthquake#JapanEarthquake#地震

We just had a fairly strong earthquake here in Japan, there’s a tsunami warning for people living near the coast! pic.twitter.com/QX2m94tJY2 — Mario Treglia 🇯🇵 ★ 🇮🇹 (@mariotreglia1) March 16, 2022

ويشمل التحذير مقاطعتي مياغي وفوكوشيما حيث يتوقع أن تجتاح موجات التسونامي سواحلهما بعد دقائق معدودة.

ويقوم الخبراء بفحص محطتي "فوكوشيما 1" وفوكوشيما 2" النوويتين للتأكد من عدم حدوث حالات طارئة فيهما نتيجة الزلزال.

المصدر: وسائل إعلام