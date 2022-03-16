نقل موقع "أكسيوس" عن مصادره أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بصدد زيارة السعودية والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير إن "هذه ستكون أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن "الزيارة يمكن أن تجري، أما مباشرة قبل قمة قادة الناتو المقررة في 24 من هذا الشهر أو بعدها".

وأفاد بأن "زيارة بلينكن المحتملة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن واثنين من أهم حلفائها الخليجيين وهما الرياض وأبو ظبي توترا ملحوظا منذ عدة أشهر".

وذكرت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على تنسيق الزيارة مع الإسرائيليين والفلسطينيين والإماراتيين والسعوديين منذ أكثر من أسبوع.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس" إن "بلينكن أطلع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد على الزيارة المخطط لها عندما التقيا في لاتفيا قبل 10 أيام، لكن الجدول الزمني تغير عدة مرات منذ ذلك الحين".

وحذرت المصادر الأميركية والإسرائيلية من أن "الأحداث في أوكرانيا قد تؤثر على توقيت الرحلة، أو تؤدي إلى إلغائها".

المصدر: "أكسيوس"