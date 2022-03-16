بلينكن: العقوبات ضد روسيا لم تفرض لتكون دائمة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن العقوبات المفروضة على روسيا سيتم رفعها "بعد تحقيق أهدافها".

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وفي تصريحات للإذاعة القومية العامة اليوم الأربعاء قال بلينكن إن العقوبات "بحد ذاتها غير مصممة على أن تكون دائمة". وأضاف: "ليست هي سوى أداة. والعقوبات تزول مع تحقيق الهدف المرجو".

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن أمله في وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات في هذه الحالة "سترفع في نهاية المطاف".

وأوضح أن "إعادة استقلال أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها" ستكون شرطا لرفع العقوبات، مضيفا: "نريد أن نتأكد.. من أن كل ما يُفعل لا رجعة له ولا يمكن أن يتكرر ذلك وأن روسيا بن تعود إلى ما تفعله الآن بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى عدة فرضت عقوبات على موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي عن إطلاق "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا تلبية لطلب من قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وكان بوتين أعرب سابقا عن قناعته بأن سياسة ردع روسيا تمثل استراتيجية غربية طويلة الأمد.

المصدر: "تاس"