 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية فجروا مبنى المسرح في ماريوبول

بوتين وباشينيان يبحثان سير تنفيذ اتفاق التسوية في قره باغ

أخبار العالم

بوتين وباشينيان يبحثان سير تنفيذ اتفاق التسوية في قره باغ
Legion-Media Kremlin Pool
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm5n

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول التسوية في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين، أن بوتين وباشينيان بحثا "سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالالتزام بنظام وقف إطلاق النار واستعادة الصلات اللوجستية والنقل في جنوب القوقاز".

إقرأ المزيد
لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تعاون البلدين في المنظمات الإقليمية
لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تعاون البلدين في المنظمات الإقليمية

وأضاف البيان أن باشينيان أطلع بوتين على الاتصالات الأخيرة الرامية إلى تطبيع علاقات أرمينيا مع أذربيجان وتركيا.

وأشار الكرملين إلى أنه "جرى التأكيد على السعي المشترك لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وأرمينيا".

واتفق الجانبان على التحضير لزيارة رئيس الوزراء الأرمني لروسيا في أقرب وقت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا