بوتين وباشينيان يبحثان سير تنفيذ اتفاق التسوية في قره باغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول التسوية في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين، أن بوتين وباشينيان بحثا "سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالالتزام بنظام وقف إطلاق النار واستعادة الصلات اللوجستية والنقل في جنوب القوقاز".

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وأضاف البيان أن باشينيان أطلع بوتين على الاتصالات الأخيرة الرامية إلى تطبيع علاقات أرمينيا مع أذربيجان وتركيا.

وأشار الكرملين إلى أنه "جرى التأكيد على السعي المشترك لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وأرمينيا".

واتفق الجانبان على التحضير لزيارة رئيس الوزراء الأرمني لروسيا في أقرب وقت.

المصدر: RT