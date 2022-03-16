باريس تدعو للتوقيع على التفاهم "المطروح حاليا" لإحياء اتفاق إيران النووي

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف المعنية للتوقيع على التفاهم "المطروح حاليا" في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي، بعد الضمانات التي منحت لروسيا بشأن تعاونها مع طهران.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية "هناك حاجة ملحة لإبرام" الاتفاق، في وقت تقترب إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء أن المحادثات الجارية في فيينا حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي دخلت المرحلة الختامية.

فيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن استكمال مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على موسكو وحدها.

المصدر: "أ ف ب" + RT