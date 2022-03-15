موسكو: نص اتفاقات إحياء الصفقة النووية مع طهران صار في مراحله الأخيرة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العمل مستمر على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاقات إحياء الصفقة النووية مع إيران.

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وقالت المتحدثة إن مجموعة الإجراءات الرامية إلى استئناف الصفقة تستند إلى مبدأ كانت تدافع روسيا عنه ويتمثل في العودة المتقابلة والمتزامنة لإيران والولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود الصفقة النووية وفقا للمعايير والجداول المتفق عليها مسبقا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "مناقشة عدد من الجوانب المبدئية والحساسة جدا لم تختتم بعد والعمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على النص".

وأعربت عن أمل موسكو أن يدرك زملاء روسيا الغربيون "حجم المسؤولية التي تقع على كاهلهم".

وفي وقت سابق من اليوم أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات الجارية في فيينا حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي دخلت المرحلة الختامية، مضيفا أن موسكو ستطور تعاونها مع طهران حتى في ظل العقوبات غير الشرعية المفروضة على روسيا.

المصدر: RT