جنرال أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي بعضها يصل إلى تل أبيب

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفاد موقع "i24news" الإسرائيلي بأن تصريحات ماكنزي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح الجنرال الأمريكي الذي تنتهي مهامه هذه الأيام أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه في الخمس إلى سبع السنوات الأخيرة، استثمرت إيران موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزيادة دقتها.

وصرح الجنرال كينيث ماكنزي: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق، في شهر يناير 2020 بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، في حينه أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".

وذكر ماكنزي أن إيران تواصل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط، مؤكدا أن القدرات البالستية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركاءهم القريبين.

وصرح بأن عدد وكفاءة الصواريخ البالستية والمسيرات الهجومية الإيرانية تقلقهم جدا.

وشدد الجنرال أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي على أن إيران ضاعفت مؤخرا هجماتها ضد السعودية والإمارات عن طريق جماعة "أنصار الله" في اليمن، مشيدا بدخول إسرائيل إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال ماكنزي إن سياسة بلاده هي ألا يكون لإيران سلاح نووي، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق من الممكن أن لا يكون خطوة مثالية، لكنه مهم من أجل الوصول إلى الهدف.

المصدر: موقع "i24news" الإسرائيلي