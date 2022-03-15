نيبينزيا يعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع في أوكرانيا

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو ستقترح على مجلس الأمن الدولي نسختها الخاصة من القرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال خلال كلمة للصحفيين: "روسيا قلقة بشأن كيفية تقييم الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائبه دي كارلو، للوضع في أوكرانيا، متهمين روسيا بشن هجمات عشوائية، وسوف نقدم مشروع القرار الخاص بنا، وهو قرار إنساني".

وأضاف: "ستنتهي العملية في أوكرانيا عند اكتمال المهام المعينة، وهي تجريد أوكرانيا من السلاح ورفض الانضمام إلى الناتو، اللذين لا يزالان شرطين لوقف إطلاق النار".

وتابع: "يجب على أوكرانيا أن تحدد رفضها الانضمام إلى الناتو في دستورها".

ونوه إلى أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن قبل ساعات قليلة أنه يتفهم أن بلاده لن تنضم إلى الناتو، مشيرا إلى خيبة أمله إزاء رد فعل الناتو، لكن هدف انضمام أوكرانيا إلى الناتو منصوص عليه في الدستور الأوكراني، ويجب إزالته من هناك أولا".

وأعلن خوان رامون دي لا فوينتي راميريز مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن رفع مشروع قرار أعدته بلاده وفرنسا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة. وقد أعربت العديد من الدول عن اهتمامها بالمشاركة في هذه الجهود والتفاعل".

وأضاف: "قررنا تقديم مبادرتنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

جدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة تتخذ بأغلبية الأصوات، وهي غير ملزمة.

المصدر: "تاس"