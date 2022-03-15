مولود تشاووش أوغلو في زيارة لموسكو الأربعاء

أعلنت أنقرة عن زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى موسكو يوم غد، الأربعاء 15 مارس، وفقا لمصدر دبلوماسي.

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وكانت محادثة هاتفية قد جرت ليلة أمس بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي ناقشا فيها الوضع في أوكرانيا، حيث جاءت المحادثة عقب المحادثات الروسية التركية التي عقدت في أنطاليا. وناقش الوزيران الوضع، بما في ذلك "المساعدة العسكرية الروسية في العودة الآمنة للمواطنين الأتراك لبلادهم"، حيث نصحت موسكو بمطالبة كييف بـ "عدم عرقلة" الممرات الإنسانية المنظمة لإجلاء السكان المدنيين.

وقد عقد اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا، في 10 مارس الجاري بمدينة أنطاليا التركية.

المصدر: نوفوستي