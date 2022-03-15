لافروف: روسيا وإيران تعدان وثائق جديدة من شأنها أن تؤكد الجودة العالية للشراكة بينهما

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وإيران تعملان على إعداد وثائق جديدة من شأنها أن تؤكد الجودة العالية للشراكة بين البلدين.

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جاء تصريح لافروف في مستهل الاجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء في موسكو.

وقال لافروف إن روسيا تقدر موقف إيران الموضوعي بشأن أحداث أوكرانيا.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ينمو بشكل مضطرد، على الرغم من تأثير العوامل الخارجية.

وأشار لافروف إلى أنه ينوي أن يبحث مع نظيره الإيراني مواصلة تنسيق الإجراءات بشأن التسوية السورية والأزمات الأخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى الوضع في أفغانستان.

من جانبه، قال عبداللهيان: "اليوم من المهم للغاية إجراء محادثات حول الأحداث في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وسوريا، فضلا عن قضايا أخرى في الساحة الدولية".

وأضاف: "بغض النظر عما يحدث في الساحة الدولية، فإن تطوير العلاقات مع جارتنا روسيا يحظى بأهمية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية".

المصدر: وكالات