الكرملين: أخذ العقوبات ضد روسيا في الحسبان لدى الحديث عن اتفاق إيران النووي أمر ضروري

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر أمرا ضرورويا أن تؤخذ العقوبات المفروضة عليها في الاعتبار فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عن إمكانية الفصل بين الاتفاق النووي والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقال بيسكوف: الحقيقة هي أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤثر بشكل مباشر على مصالح بلادنا في إطار استمرار هذه الصفقة، لذلك يجب أخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار".

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وأضاف: "هذا جانب جديد (للقضية) لا يمكن تجاهله. هذا هو موقفنا والولايات المتحدة تعرفه جيدا".

وتابع: "تعلمون أن هذا الموضوع لا يستحب مناقشته على الملأ. نسجل وجود هذه المشكلة لكن بطبيعة الحال لا يمكننا أن نتحدث علنا عن كل ما يتعلق بالاتفاق النووي. ولكن هناك موضوع لمواصلة الحوار وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا".

وفي وقت لاحق اليوم أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو حصلت على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تنعكس على تعاونها مع إيران.

المصدر: وكالات