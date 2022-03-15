دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت قرية بانتيلييمونوفكا بالجمهورية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية أطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، النار على قرية بانتيليمونوفكا بالجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": "تم في الساعة 08:10 صباح اليوم الثلاثاء تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية فيرخنيتوريتسكويه وقرية بانتيليمونوفكا. وتم إطلاق 6 ألغام عيار 120 ملم".

المصدر: نوفوستي