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دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت قرية بانتيلييمونوفكا بالجمهورية

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دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت قرية بانتيلييمونوفكا بالجمهورية
Sputnik
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية أطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، النار على قرية بانتيليمونوفكا بالجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": "تم في الساعة 08:10 صباح اليوم الثلاثاء تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية فيرخنيتوريتسكويه وقرية بانتيليمونوفكا. وتم إطلاق 6 ألغام عيار 120 ملم".

المصدر: نوفوستي

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