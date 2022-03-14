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عبد اللهيان لنظيره الأوكراني: نعارض الحرب في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول

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عبد اللهيان لنظيره الأوكراني: نعارض الحرب في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني ديميتري كوليبا، أن طهران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الأوكرانية.

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وشدد حسين أمير عبد اللهيان على أن طهران لا تعتمد نهجا مزدوجا وتعارض الحرب في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول، مؤكدا ضرورة اعتماد الحل السياسي والحوار الدبلوماسي.

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن عبد اللهيان وكوليبا بحثا الأزمة الأوكرانية، وضرورة حماية المنشآت الدبلوماسية، وموضوع إرسال المساعدات الإنسانية إلى جانب القضايا الثنائية.

ووصف عبد اللهيان الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في تركيا بأنه لقاء مهم، مؤكدا أهمية استمرار ودعم المسار السياسي.

كما أشار الوزير الإيراني خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني إلى المساعدات الإنسانية التي أرسلتها طهران لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية، وذكر أن بلاده تنسق مع وزير الخارجية البولندي لاستقرار فريق طبي من الهلال الأحمر الإيراني على الحدود المشتركة بين أوكرانيا وبولندا لمساعدة اللاجئين.

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هذا، وطالب أمير عبد اللهيان الحكومة الأوكرانية لمساعدة أسرة إيرانية مكونة من 4 أشخاص، للخروج من المنطقة غير آمنة علقت فيها بمنطاق الصراع.

من جانبه وجه ديميتري كوليبا الشكر لإيران على موقفها المعارض للحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الحدود الأوكرانية البولندية لمساعدة اللاجئين الاوكرانيين، كما أكد أن الحكومة الأوكرانية سوف تبذل قصارى جهدها لحماية المواقع الدبلوماسية، ولا سيما البعثات التابعة لإيران.

وشدد كوليبا على موقف بلاده ورغبتها بإنهاء الحرب والصراع، داعيا إلى دعم إيران السياسي لإنهاء الحرب.

وفي اشارة إلى محادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد ضرورة استمرار المحادثات لإنهاء الأزمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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