إيران: مواقف موسكو وبكين بناءة وسبب إطالة المفاوضات هو محاولة واشنطن حرمان إيران من حقوقها

أكدت إيران أن "اختزال ما يحدث في فيينا بالمطالب الروسية وتناسي الدور الأمريكي غير صحيح" لافتة إلى أن "واشنطن مسؤولة عما يحدث الآن في فيينا".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "ما يتم طرحه حول مطالب روسيا واضح، وتم طرحه رسميا وسوف تناقش هذه الاقتراحات في اللجنة المشتركة، كما تمت مناقشة سائر الاقتراحات، وهذه ليست مطالب خارج إطار اللجنة المشتركة"، مشيرا إلى أن "رواية واشنطن ضد روسيا هي رواية أحد أطراف الحرب ضد الآخر، وهذا ليس له مصداقية".

وأكمل خطيب زادة: "المواقف الروسية والصينية كانت بناءة، وقريبة لمواقفنا أكثر من أي دولة أخرى.. السلطات الروسية أكدت أنها لن تمنع التوصل الى اتفاق جيد في فيينا".

وتابع: "نحن في الخطوات النهائية التي تتطلب شجاعة واقعية.. كل الأمور رهن بقرارات واشنطن، و إن قررت اليوم، بإمكان الوفود أن تعود إلى فيينا غدا".

وردا على احتمال التوصل إلى اتفاق نووي دون إشراك روسيا، قال سعيد خطيب زادة: "واشنطن قدمت اقتراحات شاذة بخصوص الاتفاق النووي أكثر من مرة، وتعرف أن جميع الاقتراحات يجب أن تطرح في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "واشنطن ليست عضو الاتفاق النووي كي تقرر نيابة عن أعضائها..يجب أن تثبت بداية إرادتها للعودة"، مشيرا إلى أن "إطالة المفاوضات لأشهر، هي بسبب إصرار واشنطن على حرمان إيران من حقوقها".

المصدر: RT