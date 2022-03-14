واشنطن تحذر موسكو من تأميم الشركات الأمريكية في روسيا

أعلنت واشنطن أن روسيا ستتعرض للعواقب إن أقدمت على تأميم الشركات الأمريكية على أراضيها، وأكدت رغم ذلك أن "أحدا لا يؤمن بأن العقوبات على روسيا ستكون فعالة 100٪".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن واشنطن أوضحت أنه "ستترتب على ذلك عواقب على روسيا" إن أقدمت على التأميم.

وأضافت: "لا نرى أي دليل في هذه المرحلة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعل أي شيء لوقف الهجوم أو وقف التصعيد... لا أحد يعتقد أن العقوبات على روسيا ستكون فعالة بنسبة 100٪".

وأضافت: "ما من شك أنه إذا قررت روسيا استخدام الأسلحة الكيميائية، سيصدر رد عنيف عن المجتمع الدولي".

وعن أسعار الغاز، قالت بساكي: "ليس لدي توقعات لبصدد الأسعار، لكن ما زلنا نرجح أنها ستستمر في الارتفاع".

Jen Psaki now says no one thought sanctions on Russia would be "100% effective" pic.twitter.com/T35e6q11Kj — RNC Research (@RNCResearch) March 14, 2022

المصدر: وكالات