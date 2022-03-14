الكرملين: إمكانية عقد قمة بوتين- بايدن ليست قيد البحث

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الحالي.

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ورد بيسكوف بنفي اليوم الاثنين على سؤال عما إذا كانت إمكانية عقد قمة روسية أمريكية جديدة قيد المناقشة في موسكو وواشنطن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت سابقا بأن بايدن قد يقوم بجولة في أوروبا خلال الأسابيع القريبة لبحث الوضع حول أوكرانيا.

وذكرت شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي سيزور على الأرجح بروكسل، مقر أجهزة الإدارة لكل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى تخص الجولة المرتقبة أو مواعيدها. وكانت الولايات المتحدة أشارت مرارا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أنها على تتواصل باستمرار مع حلفائها الأوروبيين وتنسق خطواتها معهم.

المصدر: "تاس"