بايدن: سنرد على أي تحرك لروسيا تجاه دول "الناتو"
Sputnik Vladimir Trefilov
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده سترد على أي خطوة من موسكو تجاه دول حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية".
وقال: "سنواصل الوقوف مع شركائنا وإرسال رسالة واضحة: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".
وأضاف: "لهذا السبب أرسلت 12 ألف جندي إلى لاتفيا وإستونيا ورومانيا على الحدود مع روسيا".
وتابع: "إن اتخذت هناك خطوة واحدة على الأقل، فأنا أضمن أننا سنرد، وستكون هناك حرب عالمية ثالثة، لدينا التزام مقدس تجاه ذلك".
المصدر: "نوفوستي"