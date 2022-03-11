 
مباشر

بايدن: سنرد على أي تحرك لروسيا تجاه دول "الناتو"

أخبار العالم

بايدن: سنرد على أي تحرك لروسيا تجاه دول
Sputnik Vladimir Trefilov
علما روسيا والولايات المتحدة وشعار حلف الناتو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skss

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده سترد على أي خطوة من موسكو تجاه دول حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية".

وقال: "سنواصل الوقوف مع شركائنا وإرسال رسالة واضحة: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وأضاف: "لهذا السبب أرسلت 12 ألف جندي إلى لاتفيا وإستونيا ورومانيا على الحدود مع روسيا".

وتابع: "إن اتخذت هناك خطوة واحدة على الأقل، فأنا أضمن أننا سنرد، وستكون هناك حرب عالمية ثالثة، لدينا التزام مقدس تجاه ذلك".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا