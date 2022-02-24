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وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

بايدن: أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي وواشنطن وحلفاءها سيردون بشكل موحد

أخبار العالم

بايدن: أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي وواشنطن وحلفاءها سيردون بشكل موحد
Legion-Media
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حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا مسؤولية العواقب التي ستترتب على ما وصفه بهجوم روسيا "غير المبرر" على أوكرانيا.

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