بايدن: أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي وواشنطن وحلفاءها سيردون بشكل موحد

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا مسؤولية العواقب التي ستترتب على ما وصفه بهجوم روسيا "غير المبرر" على أوكرانيا.

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بايدن: بوتين اختار حربا ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة

بايدن: شعب أوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية

بايدن: روسيا مسؤولة عن الموت والدمار اللذين سيتسبب بهما الهجوم على أوكرانيا

بايدن: سترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا