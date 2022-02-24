بايدن: أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي وواشنطن وحلفاءها سيردون بشكل موحد
Legion-Media
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حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا مسؤولية العواقب التي ستترتب على ما وصفه بهجوم روسيا "غير المبرر" على أوكرانيا.
بايدن: بوتين اختار حربا ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة
بايدن: شعب أوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية
بايدن: روسيا مسؤولة عن الموت والدمار اللذين سيتسبب بهما الهجوم على أوكرانيا
بايدن: سترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا
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