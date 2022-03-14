رئيس فنلندا يكشف عن موقف بوتين من تغيير النظام في أوكرانيا

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الإثنين، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، تم نشر مقتطفات منها، كشف نينيستو أنه "لدى بوتين قائمة (مطالب)، كلنا نعرف ذلك، لكن يبدو أن تغيير حكومة أوكرانيا لم يعد على القائمة. عندما سألته قال إنها لم تكن هناك من قبل ولكن مع ذلك، كان هذا هو التفاهم حتى الآن".

Finnish President @niinisto spoke with Putin on Friday, and tells me that while “Putin has his list” of demands, “it seems that changing the government of Ukraine is not anymore on the list… He said, ‘I have never demanded it.’”



Full interview airs 6pGMT @cnni & tonight @PBS. pic.twitter.com/R0bHlNbtCD — Christiane Amanpour (@amanpour) March 14, 2022

يذكر أن نينيستو، ناقش قبل أيام مع بوتين الوضع في أوكرانيا، وشدد خلالها على "ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للسكان المدنيين عبر الممرات".

المصدر: CNN + RT