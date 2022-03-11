رئيس فنلندا يناقش مع بوتين الوضع في أوكرانيا

ناقش الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، في اتصال هاتفي اليوم، الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفنلندية: "في محادثته التي تركزت بشكل كامل على الحرب في أوكرانيا، أشار نينيستو إلى الوضع الكارثي المتدهور والمعاناة الإنسانية العميقة في أوكرانيا، والتي تؤثر بشكل قوي جدا على الرأي العام في الغرب".

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وتابع البيان: "شدد نينيستو على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان الإجلاء الآمن للسكان المدنيين عبر الممرات الإنسانية".

المصدر: تاس