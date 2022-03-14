صحيفة: الضربة الصاروخية الروسية تدفع كييف لوقف تجنيد المرتزقة

قالت صحيفة "إزفستيا"، إن سلطات أوكرانيا أوقفت تجنيد المتطوعين الأجانب في فيلق الدفاع الإقليمي الدولي.

ووفقا للصحيفة، تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تمكن الجيش الروسي بضربة صاروخية من قتل نحو 180 مرتزقة أجنبيا في أحد القواعد بغرب أوكرانيا.

ونوهت الصحيفة، بأنه تم تأكيد المعلومات حول تعليق تجنيد المقاتلين الفرنسيين على وجه الخصوص، من جانب المدعو هوغو بيليجريني، وهو أحد المنظمين الرئيسيين لتجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.

وشدد المذكور على أن هذه المبادرة جاءت من جانب سلطات كييف.

يوم أمس، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "القوات الروسية قضت على 180 من المرتزقة الأجانب وكمية من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة "يافوروفسكي" العسكرية قرب لفوف على حدود بولندا.

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وأضاف: "صباح الـ13 من مارس ضربنا بقذائف عالية الدقة بعيدة المدى مراكز تدريب للقوات الأوكرانية في قرية ستاريتشي وساحة التدريب العسكرية في "يافوروفسكي"، حيث أطلق نظام كييف موقعا للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وخزن أسلحة ومعدات قادمة من دول أجنبية".

المصدر: نوفوستي