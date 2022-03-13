الجيش الروسي يؤكد قصفه مركز تدريب للأجانب في لفوف وقتل 180 من المرتزقة وتدمير شحنة من الأسلحة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قصفت مركز تدريب للأجانب في لفوف وقتلت 180 من المرتزقة ودمرت مجموعة من الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي".

وأضاف: "في صباح يوم 13 مارس، هاجمت أسلحة طويلة المدى عالية الدقة مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي، وفي هذه المنشآت، نشر نظام كييف نقطة للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وكذلك قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية".

وتابع: "نتيجة الضربة، تم قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية.. سنستمر في عملية تحييد المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + وكالات