تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يشدد على ضرورة إدانة الرهاب المرضي من روسيا

أعرب الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس عن اعتقاده بضرورة إدانة الرهاب المرضي من روسيا الذي ظهر على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

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وقال موراتينوس في معرض إجابته في مقابلة مع صحيفة موندو، عما إذا كانت العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي لها "مضاعفات جانبية"، مستشهدا بمحاولات حظر عمل فيودور دوستويفسكي أو مقاطعة الفودكا أو قرار رفع الحظر عن التعليقات المعادية لروسيا في فيسبوك: "العقوبات لا تنهي الحرب. يجب أن تكون مصحوبة بأعمال دبلوماسية ومفاوضات"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نكون حذرين للغاية وعلينا إدانة رهاب روسيا الذي نشأ مع العقوبات. نحن نتجه نحو وضع خطير للغاية خرجت بالفعل عن حدودها، ويجب إدانة خطب الكراهية."

وشدد ممثل تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ووزير الخارجية الإسباني السابق، على ضرورة "وضع حد لهذا الخوف من روسيا، إذ يمكن أن يكون له تأثير مرتد"، مضيفا في الخاتمة قوله: "أعتقد أنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد مع العقوبات، وجعلها أكثر فعالية وفي إطار زمني، لأننا بخلاف ذلك سنجد أنفسنا في وضع لا رجعة فيه".

المصدر: تاس