وسائل إعلام: الطائرة المسيّرة التي تحطمت في زغرب كانت تحمل قنبلة وزنها 120 كغ

أكد مصدر في وزارة الدفاع الكرواتية أن الطائرة بدون طيار التي سقطت قرب العاصمة زغرب، كانت تحمل قنبلة وزنها 120 كيلوغراما.

ونقل تلفزيون HRT الوطني عن المصدر قوله، إن "الحادث تسبب في انفجار كبير محدثا حفرة عميقة نتيجة ارتطام الطائرة بالأرض".

وأضاف: "الآثار التي تم العثور عليها على الطائرة تشير إلى أن وزن القنبلة يمكن أن يصل إلى 120 كغم".

وقال: "الطائرة سقطت على أرض ترابية رخوة، والانفجار وقع تحت الأرض.. لو أصابت القنبلة الأسفلت أو الخرسانة، لكانت العواقب وخيمة".

المصدر: "تاس"