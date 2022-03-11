واقعة غريبة في عاصمة كرواتيا.. سقوط جسم مجهول من السماء ورواية تقول إنه من أوكرانيا

سقط جسم مجهول من سماء زغرب عاصمة كرواتيا، وسمع دوي انفجار، فيما تحقق الشرطة في ملابسات هذه الواقعة الغريبة، بعد أن قام أفرادها بتطويق المكان.

وعند تفحص موقع تحطم الجسم المجهول من قبل خبراء مختصين في زغرب، عثر على مجسم مخروطي ومظلتين، فيما تداولت وسائل الإعلام صورا من المكان.

وفي وقت لاحق، كتبت صحف محلية أن الجسم الذي سقط في زغرب ربما يكون طائرة من دون طيار سوفيتية الصنع من طراز "تو-141" وصلت من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي