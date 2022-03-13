وسائل إعلام إيرانية: لا موعد محددا لجولة جديدة من الحوار بين طهران والرياض

أشارت وكالة "إرنا" للأنباء إلى أنه لم يتحدد بعد أي موعد للجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في إطار مساعي التطبيع بين البلدين.

وأضافت: "لم تعلن إيران بعد موعدا محددا لهذه المفاوضات"، مشيرة الى أن "بعض المصادر الاخبارية أفادت بأن المباحثات بين إيران والسعودية تم تعليقها موقتا" في وقت سابق الأحد.

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وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض منذ عام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبة الجانبين في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

المصدر: أ ف ب