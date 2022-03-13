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وسائل إعلام إيرانية: لا موعد محددا لجولة جديدة من الحوار بين طهران والرياض

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وسائل إعلام إيرانية: لا موعد محددا لجولة جديدة من الحوار بين طهران والرياض
Globallookpress © Jerzy Dabrowski / Source: ZUMAPRESS.com
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أشارت وكالة "إرنا" للأنباء إلى أنه لم يتحدد بعد أي موعد للجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في إطار مساعي التطبيع بين البلدين.

وأضافت: "لم تعلن إيران بعد موعدا محددا لهذه المفاوضات"، مشيرة الى أن "بعض المصادر الاخبارية أفادت بأن المباحثات بين إيران والسعودية تم تعليقها موقتا" في وقت سابق الأحد.

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وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض منذ عام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبة الجانبين في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

المصدر: أ ف ب

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