العراق.. بغداد تحتضن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه من المقرر أن تحتضن العاصمة العراقية بغداد نهاية الأسبوع الحالي جولة جديدة من المحادثات السعودية الإيرانية.

وقال في كلمة له بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستستأنف في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف أن "المحادثات تأتي لتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في فبراير الماضي أن بلاده تتطلع إلى جولة خامسة من المحادثات مع إيران، معربا عن أمله في أن تبدي الأخيرة "رغبة جادة في الحل".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض منذ عام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبة الجانبين في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

المصدر: RT