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روسيا تحقق في مذبحة جماعية ضحاياها المدنيون شرق أوكرانيا

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روسيا تحقق في مذبحة جماعية ضحاياها المدنيون شرق أوكرانيا
لوغانسك- صورة أرشيفية
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وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقيق في مذبحة جماعية راح ضحيتها المدنيون في منطقة بوباسناينسك بجمهورية لوغانسك التي فرّت منها قوات كييف والزمر النازية.

وحسب اللجنة، اكتشفت وحدات من الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك بعد فرار قوات كييف في منطقة محطة القطارات ببلدة بوباسناينسك آثار مذبحة جماعية ضحاياها المدنيون.

ووفقا لمعلومات الشرطة الشعبية، فإن القوات الأوكرانية المنسحبة أخرجت الناس من الأقبية واستخدمتهم دروعا بشرية، وأطلقت النار على كل من حاول المقاومة أو الفرار.

وذكر البيان أن "رئيس لجنة التحقيق أصدر تعليماته للتحقيق في ملابسات مذبحة جماعية بحق المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي

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