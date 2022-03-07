قوات أوكرانية تستهدف مستودعا للنفط في لوغانسك (فيديو)

قال مصدر مسؤول في جمهورية لوغانسك الشعبية إن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت صباح اليوم الاثنين مستودع النفط في لوغانسك ما تسبب بانفجار واندلاع حرائق.

وقال ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في المجموعة السياسية الفرعية لمجموعة الاتصال بشأن تسوية الوضع في دونباس، روديون ميروشنيك: "القوات المسلحة الأوكرانية ضربت مستودع النفط في لوغانسك، ووقع الهجوم في منطقة شارع تلمان، وتم الاستهداف بصواريخ، ربما Tochka-U، وتقوم وحدات حالات الطوارئ بإطفاء الحريق المندلع".

إلى ذلك ذكرت أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار قوي في لوغانسك، في الساعة 6:55 بالتوقيت المحلي بحسب توقيت موسكو. وكان الانفجار مسموعا بوضوح فى وسط المدينة، تلاه اندلاع حريق ضخم.

المصدر: تاس، نوفوستي