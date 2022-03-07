 
مباشر

قوات أوكرانية تستهدف مستودعا للنفط في لوغانسك (فيديو)

أخبار روسيا

قوات أوكرانية تستهدف مستودعا للنفط في لوغانسك (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjkw

قال مصدر مسؤول في جمهورية لوغانسك الشعبية إن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت صباح اليوم الاثنين مستودع النفط في لوغانسك ما تسبب بانفجار واندلاع حرائق.

وقال ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في المجموعة السياسية الفرعية لمجموعة الاتصال بشأن تسوية الوضع في دونباس، روديون ميروشنيك: "القوات المسلحة الأوكرانية ضربت مستودع النفط في لوغانسك، ووقع الهجوم في منطقة شارع تلمان، وتم الاستهداف بصواريخ، ربما Tochka-U، وتقوم وحدات حالات الطوارئ بإطفاء الحريق المندلع".

إلى ذلك ذكرت أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار قوي في لوغانسك، في الساعة 6:55 بالتوقيت المحلي بحسب توقيت موسكو. وكان الانفجار مسموعا بوضوح فى وسط المدينة، تلاه اندلاع حريق ضخم.

المصدر: تاس، نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا