الحرس الوطني الروسي: قواتنا تسير خطوة خطوة نحو تحقيق كافة أهدافها في أوكرانيا

أشاد رئيس قوات الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف بأداء مقاتلي قواته والتقدم الكبير الذي يحرزونه في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكد أنهم يحققون أهدافهم خطوة خطوة.

وقال: "أريد أن أنقل إليكم وإلى جميع المواطنين، أن قوات الحرس الوطني جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الروسية، تنجز جميع المهام الموكلة إليها في هذه العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نريدها، ولكن هذا فقط لأن النازيين الجدد يختبئون وراء ظهور المدنيين. مقاتلونا يتقدمون نحو أهدافهم خطوة خطوة".

المصدر: RT