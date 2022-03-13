الحرس الوطني الروسي: قواتنا تسير خطوة خطوة نحو تحقيق كافة أهدافها في أوكرانيا
Sputnik
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أشاد رئيس قوات الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف بأداء مقاتلي قواته والتقدم الكبير الذي يحرزونه في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكد أنهم يحققون أهدافهم خطوة خطوة.
وقال: "أريد أن أنقل إليكم وإلى جميع المواطنين، أن قوات الحرس الوطني جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الروسية، تنجز جميع المهام الموكلة إليها في هذه العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف: "ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نريدها، ولكن هذا فقط لأن النازيين الجدد يختبئون وراء ظهور المدنيين. مقاتلونا يتقدمون نحو أهدافهم خطوة خطوة".
المصدر: RT