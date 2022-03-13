وزير الدفاع الكرواتي: المسيّرة التي تحطمت في زغرب كانت تحمل قنبلة

قال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش إن الطائرة المسيّرة التي حلّقت على ما يبدو من أوكرانيا وعبرت 3 دول أوروبية قبل أن تتحطم في منطقة سكنية في زغرب، كانت تحمل قنبلة.

وقال بانوزيتش من موقع الحادث: "تم العثور على آثار للمتفجرات وأدلة تشير إلى أن هذه لم تكن طائرة استطلاع. وجدنا أجزاء من قنبلة جوية".

وأضاف: "هذا يثير مزيدا من التساؤلات بشأن ما إذا كانت الطائرة المسيرة تابعة لروسيا أو أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هناك دلائل تشير إلى أنها يمكن أن تأتي من كلا البلدين".

وانتقد المسؤولون الكروات حلف شمال الأطلسي على "رد الفعل البطيء على حادث خطير للغاية" وشككوا في استعداد الدول الأعضاء في التحالف للرد على هجوم محتمل.

وقال بانوزيتش بهذا الشأن: "لو أن هذه الطائرة رصدت وتم التعامل معها في الوقت المناسب في البلدان المجاورة، لما كنا هنا اليوم".

وعبرت طائرة سوفيتية الصنع بدون طيار ليلة الجمعة رومانيا والمجر قبل أن تدخل كرواتيا، وتسقط في حقل بالقرب من سكن للطلاب ليلة الخميس، لتلحق أضرارا بنحو 40 سيارة جراء الانفجار الضخم الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

إقرأ المزيد

وفي وقت لاحق، قال المحققون الكرواتيون إن الطائرة من طراز "تو-141" وتعود إلى الحقبة السوفيتية وكانت تستخدم في مهام الاستطلاع في الثمانينات.

فيما كتبت مواقع وصحف محلية كرواتية أن الطائرة وصلت من أوكرانيا.

المصدر: أ ب