وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا طائرة Su-24 و11 طائرة بلا طيار أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران والدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم مقاتلة Su-24 و11 طائرة بدون طيار أوكرانية، فيما بلغت حصيلة المواقع العسكرية المدمرة في أوكرانيا 3736 موقعا.

وقال متحدث الوزراة اللواء إيغور كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي طائرة أوكرانية من طراز Su-24 و11 طائرة مسيرة، كما ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات المسيرة التابعة لروسيا 46 مركزا تابعا للقوات الأوكرانية".

وأضاف: "القوات الروسية فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا، ووصل مستوى التقدم خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 9 كيلومترات".

وقال: "خلال العملية الخاصة، تمكنت القوات الروسية حتى تاريخه من تدمير 3736 موقعا عسكريا في أوكرانيا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + "تاس"