صحيفة: تركيا عرضت نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا

أفاد مسؤولون حكوميون كبار من تركيا وإسرائيل بأن أنقرة وتل أبيب مستعدتان للتعاون في مجال الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بحسب صحيفة "زمان".

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ونقلت "زمان" عن وزير الموارد الطبيعية التركي للطاقة، فاتح دونمز، قوله إن "تركيا يمكنها بسهولة نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، لكن قد تكون هناك حاجة لخطوط أنابيب إضافية إذا نقلت كميات أكبر عند الحاجة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن تركيا مستعدة للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، بعد اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ في أنقرة.

المصدر: "زمان"