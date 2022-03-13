الجيش الروسي نقل أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة كييف

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأحد، إن العسكريين الروس قاموا بنقل وتسليم أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بمقاطعة كييف.

وأضاف المصدر: "قام العسكريون الروس بنقل وتوزيع أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان منطقة بوروديانسكي في مقاطعة كييف".

وتابع المصدر القول: "تم توزيع المواد الغذائية والضروريات الأساسية، على سكان المراكز السكنية الواقعة في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي".

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ووفقا للمصدر، تتضمن المساعدات، بعض المواد الغذائية - الحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والحلويات ومنتجات المخابز والحلويات، وكذلك مياه الشرب المعبأة.

المصدر: نوفوستي