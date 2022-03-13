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الجيش الروسي نقل أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة كييف

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الجيش الروسي نقل أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة كييف
Sputnik
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قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأحد، إن العسكريين الروس قاموا بنقل وتسليم أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بمقاطعة كييف.

 وأضاف المصدر: "قام العسكريون الروس بنقل وتوزيع أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان منطقة بوروديانسكي في مقاطعة كييف".

وتابع المصدر القول: "تم توزيع المواد الغذائية والضروريات الأساسية، على سكان المراكز السكنية الواقعة في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي".

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ووفقا للمصدر، تتضمن المساعدات، بعض المواد الغذائية - الحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والحلويات ومنتجات المخابز والحلويات، وكذلك مياه الشرب المعبأة.

المصدر: نوفوستي

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