الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية بمقاطعة كييف

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين الروس قاموا بتوزيع أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان منطقة إيفانكوفسكي بمقاطعة كييف.

وذكرت الوزارة، أنه "تم توزيع المساعدات، التي تضمنت مواد غذائية ومواد للاستخدام اليومي الأساسية، في المراكز السكنية التي حررها الجيش الروسي".

تشمل المساعدة الأطعمة - الحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والحلويات ومنتجات المخابز والحلويات والسكاكر ومياه الشرب المعبأة في زجاجات.

وتم توزيع جميع شحنات المساعدات الإنسانية، إلى سكان المراكز السكنية في مقاطعة كييف – من النساء والأطفال وكبار السن.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية