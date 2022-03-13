الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن عناصرها قاموا خلال يومين بتوزيع أكثر من 330 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان دونباس وأوكرانيا.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "في يومي 11 و12 مارس الجاري، قامت 3 قوافل تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، تضم 42 شاحنة بنقل شحنة من المساعدات الإنسانية بوزن إجمالي يزيد عن 330 طنا إلى أوكرانيا ودونباس، حيث يسود الموقف الأصعب".

ونوهت الوزارة، بأنه يتم تشكيل هذه القوافل بشكل يومي في مقاطعتي بيلغورود وروستوف على الدون وكذلك في جمهورية القرم.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المساعدات تتضمن المواد الغذائية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية.

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وشددت الوزارة الروسية في بيانها، على أن هذه العمليات تجري وفقا للتشريعات الدولية الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، وتقوم وحدات وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي بضمان سلامة حركة هذه القوافل.

المصدر: نوفوستي