 الدفاع الجوي لدونيتسك تمنع صاروخا أوكرانيا من طراز "توشكا -أو" من قصف هدف مدني

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض صاروخ أوكراني من طراز "توشكا -أو".

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن شظايا الصاروخ الأوكراني، سقطت بالقرب من مدرسة محلية.

وأضاف البيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخا آخر من طراز توشكا –أو. واستخدم مسلحون أوكرانيون مرة أخرى هذه الصواريخ التكتيكية لقصف شاختيورسك. وتم تسجيل سقوط شظايا هذا الصاروخ بالقرب من المدرسة رقم 1".

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وتستخدم القوات الأوكرانية هذه الصواريخ التكتيكية السوفيتية الصنع، لقصف المنشآت المدنية ومواقع البنية التحتية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي