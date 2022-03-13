الفلبين: مستعدون لدعم الولايات المتحدة إن تورطت في الحرب الأوكرانية

أعرب سفير الفلبين في واشنطن عن استعداد بلاده لاستقبال القوات الأمريكية بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، إن سارت الحرب في أوكرانيا نحو الأسوأ وتورطت واشنطن في القتال.

وقال السفير خوسيه مانويل روموالديز إن الرئيس رودريغو دوتيرتي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع عقد مؤخرا في مانيلا حيث أعرب الرئيس أيضا عن قلقه بشأن التأثير الاقتصادي العالمي للأزمة المتفاقمة.

وأدانت الفلبين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وصوتت بنعم على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف فوري للعملية وانسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا.

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جدير بالذكر أن دوتيرتي الذي تنتهي ولايته التي استمرت ست سنوات في يونيو، قد عزز علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ بينما كان ينتقد السياسات الأمنية الأمريكية في السنوات الأولى من رئاسته، لكن روموالديز قال إن دوتيرتي أخبره أن التدخل الروسي في أوكرانيا كان خطأ.

وصرح روموالديز: "الرئيس يقول إنه إذا طلبوا دعم الفلبين، فستكون الفلبين مستعدة للمشاركة في هذا الجهد، لا سيما إذا امتدت هذه الأزمة الأوكرانية".

وتابع: "امنحهم التأكيدات بأنه إذا لزم الأمر، فإن الفلبين مستعدة لتقديم أي تسهيلات أو أي أشياء تحتاجها الولايات المتحدة لتكون حليفا رئيسيا - حليفنا الأول".

وتلزم معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 الولايات المتحدة والفلبين بمساعدة الطرف الآخر في حالة وقوع هجوم، وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا لنظرائهم الفلبينيين في السنوات الأخيرة أنهم سوف يفون بالتزاماتهم التعاهدية إذا تعرضت القوات أو السفن أو الطائرات الفلبينية لهجوم في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بما في ذلك الصين.

المصدر: أ ب