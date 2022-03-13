الفلبين: لن نلغي صفقة المروحيات الروسية

استبعد وزير الدفاع الوطني الفلبيني دلفين لورنزانا إلغاء صفقة لشراء مروحيات روسية من طراز "مي 17" بقيمة 243 مليون دولار.

وصرح وزير الدفاع بأن بلاده وافقت على شراء هذه الطائرات بقيمة 12.7 مليار بيزو، ومن المتوقع تسليمها لنا في غضون 24 شهرا.

وقالت وزارة الدفاع الفلبينية إنها ماضية في شراء 17 طائرة من روسيا تم التعاقد عليها قبل الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن الصفقة أبرمت في نوفمبر الماضي وتم سداد دفعة أولى من قيمتها في يناير 2022.

المصدر: "بلومبيرغ"