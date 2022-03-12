موزمبيق.. مصرع ثمانية أشخاص جراء إعصار "غومبي" (فيديو)

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء إعصار ضرب شمال غرب موزمبيق يوم الجمعة.

وقال المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث إن إعصارا ضرب مقاطعة نامبولا أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفل.

وضرب إعصار "غومبي" البلاد الليلة الماضية مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمنازل وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية.

كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي والمياه فضلا عن تسببه بصعوبات في الاتصال عبر الهواتف المحمولة.

وفي وقت لاحق ضعفت قوة الإعصار الذي تحول عاصفة إستوائية لكنه لا يزال يتسبب بهطول أمطار غزيرة في كثير من المقاطعات المجاورة لنامبولا.

المصدر: وكالات