بيلوسي تسمّي زيلينسكي رئيسا للحكومة الروسية المؤقتة عام 1917

أخطأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بلفظ اسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسمته ألكسندر كيرينسكي، رئيس الحكومة المؤقتة في روسيا عام 1917.

وفي كلمة ألقتها اليوم السبت، قالت بيلوسي إن شعار "المجد لأوكرانيا" هو محور تعليقاتها على تطورات الأوضاع في هذا البلد في ظل العملية العسكرية الروسية هناك.

كما ذكرت أنها قضت "حوالي 50 دقيقة مع الرئيس الأوكراني كيرينسكي، قبل أن تلقي كلمتها".

يذكر أن "المجد لأوكرانيا"، هو شعار تبناه النازيون الجدد في أوكرانيا.

المصدر: RT