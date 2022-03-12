الصين تشدد الضوابط مع الإبلاغ عن المزيد من حالات كورونا

سجلت هونغ كونغ 27647 إصابة جديدة بكورونا وأغلقت شنغهاي المدارس والمتنزهات وعلقت السلطات ببكين الوصول إلى منطقة سكنية وأبلغت المواطنين بعدم مغادرة العاصمة، بعد اكتشاف إصابات جديدة.

وحذرت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، من أن موجة العدوى في الإقليم ربما لم تبلغ ذروتها بالرغم من القيود الصارمة على السفر والأعمال.

وقالت لام في مؤتمر صحفي "في هذه اللحظة، لا يمكننا أن نقول بشكل مريح أننا تجاوزنا الذروة نفضل اتخاذ موقف حذر للغاية".

وفي البر الرئيسي، أبلغت الحكومة الصينية عن 588 حالة مؤكدة جديدة، ولم تحدث وفيات خلال 24 ساعة حتى منتصف ليل الجمعة.

وأعلنت حكومة مدينة شنغهاي، حيث تم تسجيل 22 حالة جديدة اليوم السبت، أن المدارس ستعود إلى التدريس عبر الإنترنت.

وبدأت مناطق الجذب العامة، بما في ذلك برج أورينتال بيرل تي في، مطالبة الزوار بإظهار نتائج سلبية لاختبارات فيروس كورونا، وفقا لتقارير إخبارية.

وفي بكين، حيث تم تسجيل خمس حالات جديدة، تم إغلاق جزء من مجمع يوسمايت السكني في منطقة شوني الشمالية الشرقية، بعد اكتشاف إصابة هناك وأمرت السلطات السكان بالخضوع للاختبار.

وقالت الحكومة إن الشخص المصاب وجد مخالطا لحالة سابقة في العاصمة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن المتحدث باسم لجنة الحزب الشيوعي في العاصمة شو هيجيان قوله "من فضلكم لا تغادروا بكين إلا عند الضرورة".

المصدر: "أسوشيتد برس"