واشنطن ترفض تقديم أدلة تثبت زعمها استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا

رفضت الإدارة الأمريكية تقديم أدلة تثبت زعمها "استخدام روسيا أسلحة كيمائية في أوكرانيا"، واكتفى نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس بالقول إن "الرئيس بايدن أكد ذلك للتو".

وأضاف بيتس: "كما ذكرت للتو، سمعتم بوضوح من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أنه إذا استخدمت روسيا أسلحة كيمياوية، ستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضاف: "ليس لدي ما أتحدث عنه مسبقا حول هذه المسألة"، رافضا شرح ما هية العواقب التي تفكر فيها واشنطن.

وتابع: "لا تنوي الحكومة الأمريكية التحدث على وجه التحديد عن استنتاجات المخابرات الأمريكية بشأن هذه القضية، والتوضيح في ما إذا كانت واشنطن لديها معلومات حول الاستخدام المحتمل لعوامل الحرب الكيميائية من قبل روسيا في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"