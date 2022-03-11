بيلاروس تنفي تعرض إحدى قراها لهجوم صاروخي

أكدت متحدثة وزارة الدفاع البيلاروسية إينا غورباتشوفا أن المعلومات عن هجوم صاروخي على قرية كوباني البيلاروسية، ليست إلا أنباء "وهمية وغير منطقية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن غورباتشوفا قولها، إن "وزارة الدفاع تعلن بشكل لا لبس فيه أن المعلومات عن هجوم صاروخي على قرية في بيلاروس هي محض هراء"، مشددة على أن هذه الرسائل "وهمية".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق أن "طائرات روسية قصفت قرية كوباني البيلاروسية من الأراضي الأوكرانية".

المصدر: "نوفوستي"