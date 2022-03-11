"تاس": تحطم طائرة مسيرة أطلقت من أوكرانيا في القرم

أفادت وسائل الإعلام بأن طائرة استطلاع أطلقها الجيش الأوكراني اليوم الجمعة تحطمت في شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر أمني أن الطائرة سوفيتية الصنع من طراز "تو-141 سقطت في محيط مدينة كراسنو بيريكوبسك قرب الحدود".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لحطام الطائرة، مشيرين إلى أنها أطلقت من مدينة أوديسا وأسقطتها الدفاعات الروسية.

وأوضح مصدر "تاس" أن هذه هي الطائرة الثانية التي أطلقتها القوات الأوكرانية اليوم، وأن الطائرة الأولى كانت تلك التي تحطمت في العاصمة الكرواتية زغرب.

المصدر: "تاس"