ستولتنبرغ: العالم كله سيدفع فاتورة العقوبات ضد روسيا والناتو لا يريد حربا معها

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن العقوبات ضد روسيا ستكون لها عواقب على العالم أجمع، ولم يرغب أحد في فرضها.

وقال متحدثا في افتتاح منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا: "بالطبع، فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا".

وأضاف: "العقوبات كانت مزيجا من الدعم المحدد والعقوبات ضد روسيا.. العقوبات جاءت بهدف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع: "لم يرغب أحد في فرض هذه العقوبات.. العقوبات ستكلف العالم كله ثمنا باهظا بما في ذلك الدول التي فرضتها".

وأشار في تصريحات لوسائل إعلام تركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "رد الناتو بشدة على تصرفات روسيا. دربنا عشرات آلاف العسكريين الأوكرانيين وهناك صراع كبير ضد قوات الاحتلال حاليا. يجب ألا تتحول هذه الحرب إلى حرب بين الناتو وروسيا لأن ذلك سيؤدي إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا".

ودعا، إلى "فعل كل ما يمكن بغية وضع حد لهذه الحرب.. يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب وسحب القوات من أوكرانيا بالكامل. يجب ألا تخرج هذه الحرب عن حدود أوكرانيا".

وأوضح: "الناتو يتفهم خيبة أمل حكومة كييف إزاء رفض الحلف فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة كانت ستتطلب تنفيذ ضربات مكثفة ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما كان سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو".

وأبدى ستولتنبرغ قناعته بقدرة الناتو على "إجبار روسيا على دفع الثمن"، مؤكدا أنه يتوقع من جميع أعضاء الحلف "فرض عقوبات على موسكو".

المصدر: "تاس"