ستولتنبرغ: يجب ألا تتحول الأحداث في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا والناتو

شدد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على ضرورة منع تحول الأحداث الحالية في أوكرانيا إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، محذرا من خطورة هذا السيناريو.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لوسائل إعلام تركية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا: "رد الناتو بشدة على تصرفات روسيا. دربنا عشرات آلاف العسكريين الأوكرانيين وهناك صراع كبير ضد قوات الاحتلال حاليا. يجب ألا تتحول هذه الحرب إلى حرب بين الناتو وروسيا لأن ذلك سيؤدي إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا".

ودعا الأمين العام للناتو إلى "وضع كل ما يمكن بغية وضع حد لهذه الحرب"، مثمنا الجهود التركية الرامية إلى التوسط بين طرفي النزاع.

وتابع: "يجب على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إنهاء هذه الحرب وسحب القوات من أوكرانيا بالكامل. يجب ألا تخرج هذه الحرب عن حدود أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ إن الناتو يتفهم خيبة أمل حكومة كييف إزاء رفض الحلف رفض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، موضحا أن هذه الخطوة كانت ستتطلب تنفيذ ضربات مكثفة ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما كان سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.

وأبدى ستولتنبرغ قناعته بقدرة الناتو على "إجبار روسيا على دفع الثمن"، وأكد أنه يتوقع من جميع أعضاء الحلف فرض عقوبات على موسكو، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بهذا الخصوص.

ولفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في هذه المسألة وفي إمداد الحكومة الأوكرانية بطائرات قتالية مسيرة.

وردا على سؤال عما إذا كان الناتو سيعزز قدراته العسكرية ردا على التطورات الأخيرة في أوكرانيا، صرح ستولتنبرغ بأن الحلف سيعلن عن "قرارات هامة لردع روسيا" خلال قمته القادمة التي ستستضيفها مدريد في يونيو.

ودعا الأمين العام أعضاء الناتو الأوروبيين إلى زيادة ميزانيتهم الدفاعية، مضيفا: "الهجوم الروسي سيجلب تداعيات علينا جميعا".

المصدر: وكالات