الكرملين: لا يستبعد أحد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن الكرملين أنه من غير المستبعد إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لا يستبعد أحد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي. نعم، هذا اللقاء ممكن من ناحية المفهوم".

في الوقت نفسه، شدد بيسكوف على ضرورة أن يكمل أولا الوزراء والوفود من الطرفين عملهم، "كي لا يجتمع الرئيسان من أجل اللقاء بحد ذاته والتحدث بل من أجل إحراز نتيجة".

وتابع أن مواقف الجانب الروسي بهذا الخصوص واضحة ومعروفة وتم إبلاغ المفاوضين الأوكرانيين بها، مؤكدا أن موسكو تنتظر رد كييف.

المصدر: "تاس"