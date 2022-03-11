تركيا ترجح إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي قريبا

رجحت الرئاسة التركية إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي قريبا، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة في أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الجمعة، إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا أكد أن بوتين "لن يتردد في لقاء زيلينسكي".

وأكد قالن أن أنقرة ترى في هذا الكلام مؤشرا إيجابيا، مضيفا: "اللقاء ممكن في المستقبل القريب، وهناك أسباب للاعتقاد أن ذلك سيحصل عاجلا أم آجلا، ونحن سنستمر في أداء دور مناسب في هذا الصدد".

وأعرب المتحدث عن قناعته بأن بوتين هو الشخص الذي بإمكانه وضع حد للقتال الجاري حاليا في أوكرانيا، موضحا: "في نهاية المطاف الشخص الذي ستعود إليه الكلمة الأخيرة في هذه المسألة هو الرئيس بوتين".

وشدد قالن مرة أخرى على أن أنقرة لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا في المرحلة الحالية.

وتبذل أنقرة جهودا دبلوماسية مكثفة بغية وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وكان قد عقد في مدينة أنطاليا التركية أمس اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"